Enac, Di Palma: "Fusione ITA Airways-Lufthansa traguardo importante

(Teleborsa) - Un confronto su strategie e obiettivi della compagnia alla luce della recente fusione con Lufthansa che apre nuove possibilità di crescita, potenziandone la competitività nel panorama globale dell'aviazione internazionale. Con questo obiettivo ilha incontrato ieri, 22 gennaio, il, per un confronto su strategie e obiettivi della compagnia alla luce della recente fusione con Lufthansa che apre nuove possibilità di crescita, potenziandone la competitività nel panorama globale dell'aviazione internazionale."La fusione ITA Airways – Lufthansa rappresenta per il nostro Paese un traguardo importante che ci consente di poter confidare su una compagnia di riferimento nazionale che ha la capacità di creare un network di ampio respiro a favore della crescita del settore, considerando anche che l’aeroporto di Roma Fiumicino diventa così il sesto hub dell’intera rete del Gruppo Lufthansa, leader dell’aviazione europea. Nell’estate 2025 si prevede di superare i 200 mila passeggeri al giorno. È evidente, quindi, – ha detto– la necessità di creare nuove infrastrutture, moderne e all’avanguardia, in grado di sostenere l’aumento del traffico e di migliorare l’efficienza operativa, dando un’ulteriore possibilità di crescita a questa importante integrazione ITA Airways e Lufthansa. Le mie congratulazioni a Joerg Eberhart per il prestigioso incarico e l’augurio di un proficuo lavoro a favore di un futuro solido e competitivo per ITA Airways all'interno del Gruppo Lufthansa, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’intermodalità, elementi ora imprescindibili della mobilità aerea".