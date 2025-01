Grifal in leggero rialzo con ricavi in miglioramento nel secondo semestre

Grifal

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -a Piazza Affari, benché con, per il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, dopo che ha annunciato rispetto al livello 2023, con una crescita dei ricavi nel secondo semestre in miglioramento al +2% anno su anno rispetto al calo di circa il -4% anno su anno nel primo semestre., in crescita del 16% anno su anno, rappresentando il 37% dei ricavi consolidati, guidati da cArtù, che ha mostrato una crescita del 15% anno su anno."I ricavi preliminari sono2024 di 38,9 milioni di euro, sebbene abbiano mostrato un incoraggiante trend di miglioramento rispetto al primo semestre, guidato da mercati internazionali più forti", commentano gli analisti di, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,69 e successiva a 1,72. Supporto a 1,66.