IG Group, utile pre-tasse semestrale in aumento del 30% con maggiore trading

IG Group

(Teleborsa) -, società britannica di di trading online, ha chiuso il semestre al 30 novembre 2024 (H1 FY25) conpari a 522,5 milioni di sterline, in aumento dell'11%.pari a 451,7 milioni di sterline, in aumento del 12%, trainati da maggiori ricavi per cliente. Reddito da interessi netti invariato a 70,8 milioni di sterline, poiché i saldi di denaro dei clienti più elevati compensano i tassi di interesse più bassi.pari a 266,8 milioni di sterline, in aumento del 30%, con un margine del 51,1% (H1 FY24: 43,5%). EPS di base rettificato di 55,3 penny, in aumento del 42%."Le performance del primo semestre hanno rispecchiato condizioni di mercato più favorevoli, ma abbiamo del, il che sarà necessario per garantire una crescita sostenibile e più forte", ha detto il"Il nostro obiettivo rimane quello dia luglio 2024, ovvero migliorare il nostro prodotto, incorporare una cultura ad alte prestazioni in tutta l'azienda e migliorare l'efficienza", ha aggiunto.