Leolandia emette primo bond da 12,5 milioni di euro con Banca Finint

(Teleborsa) -, capofila del Gruppo Leolandia che gestisce l'omonimo parco divertimenti a Capriate San Gervasio (BG), ha finalizzato l', con l'obiettivo di supportare un programma pluriennale di investimenti che prevede il potenziamento delle aree a tema e delle attrazioni e un focus sulle iniziative in campo ambientale.L'operazione,, ha una durata pari a 6 anni con un profilo di rimborso a quote capitali crescenti (balloon) ed è stata sottoscritta da Ver Capital SGR con il fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII, Finint Investments con il fondo di private debt PMI Italia III e Solution Bank.Il prestito obbligazionario permetterà al Gruppo di, con l'obiettivo di estendere progressivamente l'offerta di Leolandia anche ai bambini dai 6 ai 12 anni, rispetto al focus target attuale 0/6 anni. Nello specifico, già entro l'estate è prevista l'apertura della prima parte di una nuova area tematica che comprenderà in totale 10 attrazioni, di cui 2 completamente nuove; sempre entro l'estate saranno realizzati un nuovo punto ristoro, postazioni di street food e una zona games. Altre novità saranno prese in considerazione nel 2026.In funzione di queste novità, l'aspettativa di Leolandia è dirispetto al milione ditotalizzati nel 2024."Questa operazione, la, è un attestato di stima e di fiducia nei confronti della nostra solidità e permetterà a Leolandia, il più importante parco a tema nazionale ancora al 100% italiano, di accelerare la fase di crescita", ha commentato il