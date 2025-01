Sanlorenzo e MAN insieme per il primo yacht con propulsione bi-fuel

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Il 21 gennaio 2025 si è tenuta alla conferenza stampa "", durante la qualeha presentato l’innovativo progetto, sviluppato in partnership con, per la realizzazione del primo sistema di propulsione bi-fuel a metanolo verde, che sarà installato a bordo del nuovo 50 X-Space, e che permetterà di ridurre le emissioni in navigazione fino al 70%.Il progetto si inserisce nella strategia “” confermando il ruolo pioneristico dell’azienda nell’ innovazione tecnologica per la riduzione dell’impatto ambientale, facendo della sostenibilità una leva strategica per la crescita del proprio business. Un percorso ambizioso, che anticipa e supera gli standard normativi globali ed europei, e che punta alla realizzazione della prima imbarcazione carbon neutral entro la fine del decennio, grazie anche a partnership strategiche con player internazionali."Siamo orgogliosi di presentare oggi, insieme ad un importante attore a livello mondiale come MAN, un ambizioso progetto che siamo certi contribuirà a rivoluzionare l’intero settore della nautica - ha dichiarato il Cav., Executive Chairman e CEO del Gruppo Sanlorenzo – Oggi, la scelta a favore di una mobilità e uno yachting sostenibili non è un’opzione. In questo momento più che mai l’industria e i servizi per le infrastrutture hanno il delicato ruolo di promuovere uno sviluppo del settore quanto più sostenibile possibile, facendo leva sulla collaborazione di tutti gli attori coinvolti. L'innovazione è da sempre uno dei valori centrali per Sanlorenzo, e ancora una volta conferma di essere pioniere nell'introduzione di soluzioni all'avanguardia tecnologica. In tal senso, il progetto 50 X-Space fisserà un nuovo benchmark di sostenibilità per lo yachting, con benefici per l’intero settore e non solo"."In MAN Engines siamo impegnati nel facilitare l'attività dei nostri clienti attraverso soluzioni sostenibili e all'avanguardia.L’utilizzo di carburanti alternativi, tecnologie ibride e a batteria sono una componente fondamentale della nostratrasformazione green. Siamo entusiasti di poter contribuire ulteriormente alla riduzione delle emissioni di CO2 in questoprogetto tramite la motorizzazione bi-fuel a metanolo, in collaborazione con Sanlorenzo e gli altri nostri partner", haspiegato, Direttore di MAN Engines.