Caute le Borse europee. Focus sulla Federal Reserve

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Amplifon

Italgas

Poste Italiane

Ferrari

Recordati

Fineco

DiaSorin

RCS

Anima Holding

Banca Generali

LU-VE Group

Carel Industries

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, con gli investitori che guardano all’per l’avvio dei colloqui sul commercio, entro la fine della settimana. Il focus degli addetti ai lavori si concentra anche sulla riunione della, che termina stasera, con attese di tassi fermi, dopo che il governatore della banca centrale, Jerome Powell ha recentemente segnalato di essere in una fase di attendismo a causa delle preoccupazioni sui dazi. Restando sul fronte delle, quella cinese ha annunciato il taglio dello 0,5% del coefficiente di riserva obbligatoria delle banche e del tasso d'interesse di riferimento dello 0,1%, a sostegno dell'economia.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. L'è in calo (-1,21%) e si attesta su 3.390,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,38%, a 59,9 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.senza slancio, che negozia con un +0,06%,è stabile, riportando un moderato -0,18%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,45%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 38.565 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 40.925 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,40%),(+2,37%) che stamane ha alzato il velo sui conti del trimestre e(+1,26%) e(+0,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,32%, dopo aver annunciato i risultati trimestrali prima dell'avvio del mercato.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,40%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,50%),(+1,64%),(+1,08%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,26%.Calo deciso per, che segna un -1,71%.