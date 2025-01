TIM prima in Italia a lanciare le eSIM senza QR Code sui Samsung Galaxy S25

(Teleborsa) - Una semplice notifica sullo smartphone consentirà l'attivazione immediata della, senza più la necessità di inquadrare il QR Code ricevuto via e-mail. TIM, prima in Italia, con i nuovilancia la nuova funzionalità per una customer experience totalmente digitale che semplifica ulteriormente l'esperienza di utilizzo degli smartphone.L'iniziativa si rivolge ai, uno smartphone della linea Samsung Galaxy S25 (S25, S25+ e S25 Ultra) e che passano a TIM o attivano una nuova linea mobile con eSIM, oppure trasformano la SIM tradizionale.L'attivazione immediata dellesi avvale dello standard tecnico GSMA 'eSIM Discovery' per associare il codice eID della eSIM al numero mobile del cliente, pronta per essere utilizzata. Questa funzionalità verrà estesa successivamente ad altri smartphone compatibili, contribuendo in maniera significativa alla riduzione dell'impatto sull'ambiente. Rimangono comunque valide le consuete modalità di attivazione dell'eSIM attraverso il QR Code, in caso di acquisto online o per tutti gli altri dispositivi presso i negozi TIM.Si rafforza così l'esperienza d'acquisto della clientela inpromosso da TIM che fa leva sui vantaggi e le potenzialità offerte dal digitale, uniti al valore umano e alla presenza capillare dei punti vendita sul territorio nazionale.Nella fase di lancio i nuovi Samsung Galaxy S25 sono in promozione limitata a metà prezzo utilizzando il, con tasso che partono da 15 euro al mese nella formula 24 o 30 mesi (a tasso zero e senza anticipo). È possibile acquistare addirittura allo stesso prezzo il modello con il doppio di Giga di memoria. L'importo della tariffa si riduce a 6 euro, in caso di riconsegna di uno smartphone usato (opzione TIM Rivaluta).