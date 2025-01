BCC Banca Iccrea, collocato Green Bond Senior Preferred per 500 milioni di euro

BNP Paribas

Citi

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

NatWest

Santander

(Teleborsa) -, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, hadestinata a investitori istituzionali. L'emissione ha una scadenza quinquennale, un importo nominale complessivo di 500 milioni di euro.Questa emissione segna ildal 2021, e rafforza il suo impegno in materia di finanza sostenibile. I proventi derivanti saranno destinati al rifinanziamento di mutui green nell'ambito della categoria di progetto Green Buildings. L'emissione ha ricevuto ordini nel corso della giornata per oltre 1,6 miliardi di euro, oltre le 3 volte l'ammontare offerto.La forte richiesta degli investitori ha permesso di fissare il livello finale di spread a mid swap+100 bps (con una riduzione di 30 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali) in linea con lo spread delle maggiori banche italiane; laè stata quindi fissata al 3,375%. Lo spread finale risulta inoltre inferiore di oltre 300 bps rispetto allo spread con cui il Gruppo aveva emesso le proprie obbligazioni senior solo due anni fa.In termini di tipologia di investitori il 39% è stato allocato a, il 39% a, il 14% ad, il 5% a hedge fund ed il 3% ad altri. La ripartizione geografica mostra un'elevata partecipazione di investitori, con il 49% allocato fuori dall'Italia (principali geografie: Germania, Austria e Svizzera (21%), Regno Unito e Irlanda (9%), Francia (9%), Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo (4%) e Spagna e Portogallo (4%)).L'emissione è stata gestita comeda. Natwest Markets ha anche svolto il ruolo di Green and Social Structuring Advisor.