Eu-Italy Energy days, Pichetto: "Per gas Ue sia pronta a sospendere quotazione"

(Teleborsa) - "Sto chiedendo non tanto di mettere un numero, quanto una posizione dell'Unione europea che sia pronta ad intervenire a sospendere la quotazione". È quanto ha affermato ila margine dell'in corso a Torino al Museo del Risorgimento. "Il price cap – ha spiegato– non era la fissazione di un prezzo, era un limite dal quale venivano sospese le quotazioni. La sospensione della quotazione è un pò come sospensione delle quotazioni di Borsa che determina automaticamente che gli scambi fisici continuano ad esserci. Io non sono in grado, non ho gli elementi, non faccio indagini di quanto è l'entità dei derivati sulla borsa olandese però certamente la volta scorsa hanno avuto un peso devastante"."Credo che iltra una quindicina di giorni verrà esaminato in Consiglio dei ministri. Non vedo slittamenti – ha detto–. Si tratta di un disegno di legge delega dove si prevede tutto un quadro di impostazione di delega al governo per preparare un decreto legislativo sul permitting, un decreto legislativo sulla formazione, uno su tutto il sistema della sicurezza e uno su un ente certificato riconosciuto. Nel momento opportuno dovrà, poi, essere fatta la valutazione sulla convenienza, e allora si valuterà se è compatibile il costo, se è sicuro, se è compatibile il prezzo finale dell'energia".Guardando agli Usa"Se si abbassa il prezzo a noi che siamo consumatori non può che farci piacere" ha detto il ministro.Per quanto riguarda lase non compra petrolio e gas americani "può darsi che ci sia un deficit commerciale – osserva il ministro – però noi siamo anche dei grandi acquirenti di tecnologie americane. Trump ha evidenziato quello che è un grande tema americano. Da parte nostra dobbiamo attrezzarci a fare emergere quelli che sono i nostri temi".