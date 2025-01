Lovaglio (MPS): proposta finanziaria forte e unica, brand verranno protetti

MPS

Mediobanca

(Teleborsa) - Quella proposta daconè "la, con una piattaforma integrata di servizi finanziari a 360 gradi unendo le forze con un gruppo finanziario che gode di una forte reputazione e di una posizione leader sul mercato". Lo ha dichiaratodi Banca Monte dei Paschi di Siena, aprendo la conference call di presentazione dell'operazione.Per Lovaglio si tratta di un "incredibile opportunità" che "crea valore per gli azionisti di entrambi i gruppi", creando "un nuovo leader nazionale con un modello di business unico, pronto a supportare le famiglie, le PMI e le aziende del Paese". Il banchiere ha citato l'ampia base clienti di oltre 6 milioni, combinando "due dei marchi più forti nel settore finanziario italiano". Lovaglio ha sottolineato i due brand "verranno protetti e fatti prosperare".L'AD di MPS ha parlato di un "modello bancario sinergico, sfruttando i rispettivi punti di forza, capacità distintive ed eccellente capitale umano" e ha descritto la, citando un rapporto CET1 pro-forma al 16%, con un significativo buffer di capitale in eccesso, e un'accelerazione dei DTA, con una generazione di capitale organico complessiva di 0,5 miliardi di euro annui per i prossimi sei anni.