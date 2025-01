Progettazione e Ingegneria: stabilità normativa e innovazione al centro dell'Assemblea Legacoop

(Teleborsa) - "Il settore della progettazione è di fronte a sfide complesse: il calo delle gare pubbliche, l’incertezza normativa e un mercato in continua evoluzione. Allo stesso tempo, ci sono grandi opportunità grazie all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, che stanno già trasformando il modo di lavorare. Per affrontare tutto questo,che consenta alle imprese di pianificare il futuro, di anticipare i cambiamenti e guidarli senza subirli".È questo il messaggio emerso nel corso dell’Assemblea delle Cooperative di Progettazione e Ingegneria aderenti a Legacoop Produzione e Servizi, organizzata oggi a Roma, presso la sede di Legacoop Nazionale, in collaborazione con la cooperativa Politecnica. All’evento hanno partecipato esponenti delle istituzioni, delle committenze e operatori del settore, per discutere delle prospettive e delle sfide future."Veniamo da un periodo di grandi cambiamenti", ha dichiarato in apertura"La pandemia ha stravolto il sistema sociale e lavorativo, portando al varo di Next Generation UE e all’introduzione di strumenti come il PNRR e il Superbonus, che hanno dato una spinta decisiva al settore delle costruzioni e della progettazione. Il settore della progettazione ha visto una crescita esponenziale, grazie alle gare connesse alle opere del PNRR, consentendo alle società di crescere e strutturarsi. Le cooperative di progettazione e ingegneria associate a Legacoop, oltre 100,, accrescendo ordini, soci e lavoratori. Ma ora è necessario guardare avanti. Non è possibile programmare il futuro senza un quadro normativo chiaro e stabile".Uno dei temi centrali affrontati nell’Assemblea è stato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il relativo decreto correttivo. Come evidenziato da Branca: "Abbiamo sempre sostenuto la necessità di un quadro regolatorio chiaro, semplice e stabile, indispensabile per permettere alle imprese di programmare il futuro. Il recente decreto correttivocome la definizione del regime dei requisiti di partecipazione e la regolamentazione degli affidamenti, ma restano aperte questioni fondamentali, come quella della revisione prezzi, che penalizza il settore dei servizi".La necessità di stabilità normativa e di interventi a lungo termine è stata ribadita dalche ha affermato: "Le imprese hanno bisogno di traiettorie, a partire dal livello europeo, per l’efficientamento e il miglioramento del patrimonio immobiliare, che siano raggiungibili in tempi coerenti, evitando fiammate inflazionistiche. Fenomeni come quelli recenti, generati dal PNRR, hannocreando difficoltà per le imprese e lasciando, dopo un periodo di sovrapproduzione, valli difficili da gestire".Nel corso dell’Assemblea, si è discusso anche dei cambiamenti che stanno influenzando il mercato, compreso il ruolo sempre maggiore che il privato è chiamato a svolgere anche nell’ambito di operazioni di partenariato pubblico-privato.ha evidenziato l’assenza di una visione condivisa sulle nuove forme dell’abitare, sottolineando la necessità di soluzioni che tengano conto delle complessità e delle esigenze attuali. Luca Boschini, Solution Architect di Ammagamma, ha invece esplorato il potenziale dell’intelligenza artificiale, spiegando come possa portare valore alle imprese se integrata correttamente e con strategia, soffermandosi sui temi di fiducia, adozione e implementazione.Alla tavola rotonda, moderata da Flavia Landolfi de Il Sole 24 Ore, sul tema "", hanno partecipato all’approfondimento su regolazione, digitalizzazione e strumenti di partenariato pubblico-privato: Consuelo Del Balzo, Consigliere ANAC; Anna Corrado, Magistrato Amministrativo e Esperto MIT; Andrea Mascolini, Direttore OICE; Adriana Zagarese, Presidente del Consiglio di Gestione del Consorzio Integra. A seguire un secondo approfondimento dedicato alla progettazione e realizzazione alla luce del nuovo Codice dei Contratti coni contributi di: Emiliano Cacioppo, Direttore Marketing e Sviluppo Commerciale – CMB; Francesca Federzoni, Presidente Politecnica; Andrea Ferrante, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; Enrico Fusco, Responsabile Servizi di Ingegneria Invitalia.