Tavolo moda al Mimit: le 5 proposte dei Sindacati

(Teleborsa) - Politica industriale complessiva che valorizzi la seconda manifattura italiana per numero di addetti, con l’adozione di interventi a sostegno delle imprese e degli investimenti nel nostro Paese; riforma e rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, inclusiva di tutti i lavoratori del comparto; attenzione alle politiche di filiera e di sostenibilità, che considerino legalità, salute e sicurezza come elementi prioritari; impegno diretto e costante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui singoli Tavoli di crisi; Tavolo permanente per concordare eventuali azioni correttive, che a partire da casi di deindustrializzazione dei distretti, valuti atti concreti per contrastare il fenomeno: sonoAppare inoltre necessario – proseguono i sindacati - un intervento sulle politiche energetiche e una sostanziale rivisitazione delle normative a sostegno del Made in Italy. Gli incentivi alle imprese dovrebbero essere di facile e rapido accesso, sostenere lo sviluppo dei processi aziendali e favorire la crescita professionale degli addetti del settore, a fronte di specifiche condizionalità legate al mantenimento della buona e stabile occupazione.In merito al, annunciato dal Mimit – dichiarano le organizzazioni sindacali - crediamo non condivisibile la decisione di decentrarla e a livello regionale nel caso di aziende fino a 250 dipendenti. Sottrarsi al proprio ruolo di Governo e di regia nazionale, in un momento così delicato per il sistema industriale del nostro Paese, è una scelta grave, che scarica sulle Regioni il coordinamento su controversie in imprese spesso a carattere transnazionale.L’intero settore manifatturiero, il secondo d’Europa, – conclude la nota - manifesta da tempo grosse difficoltà, rese evidenti, negli ultimi due decenni, da un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari, sia nel comparto industriale che in quello artigiano e delle PMI. Non bastano interventi spot di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti