Unieuro, Enrique Martinez presidente. Maria Bruna Olivieri Country Manager Italia di Fnac Dart

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di, recentemente acquisita dal Gruppo Fnac Darty e revocata da Piazza Affari, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e designatoquale. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, di cui non sono stati resi noti i nomi, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo all'esercizio chiuso al 28 febbraio 2025.Durante i lavori assembleari, è stata inoltre annunciata la nomina di, attuale Direttore Generale della società, come. La nomina sarà formalizzata il 29 gennaio 2025 in occasione della prima riunione del neoeletto Consiglio di Amministrazione.Maria Bruna Olivieri ricopre il ruolo di Direttore Generale della società da marzo 2021., ha assunto crescenti responsabilità da Direttore della Business Unit Digital fino a Chief Omni-Channel Officer."Abbiamo piena fiducia nelle capacità di Bruna di guidare il futuro di Unieuro all'interno del Gruppo Fnac Darty e di, interpretando al meglio i valori aziendali - ha detto Martinez - Con ricavi complessivi di oltre 10 miliardi di euro, 30.000 dipendenti e una rete di più di 1.500 negozi, siamo ben posizionati per diventare insieme un leader europeo nel retail specializzato".