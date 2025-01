Banche, Sileoni (Fabi): giudizio positivo su ops Mps-Mediobanca, non ci saranno esuberi

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, segretario generale della, organizzazione sindacale italiana che rappresenta i lavoratori bancari, giudica "positivamente" l'operazione disu. In un'intervista a "Il Giornale" il sindacalista che spiegato che l'operazione garantisce l'autonomia di Mps e, da quando è subentrato l'ad, questo è stato il messaggio che abbiamo sempre inviato pubblicamente". "Se andrà a buon fine – ha aggiunto –, questa fusione dimostrerà che sono saltati un po' tutti i vecchi "meccanismi" che regolavano lenel settore bancario"."Queste operazioni non vengono più concordate o "imposte" per salvare banche in pericolo e perciò laconsente di difendersi meglio dalle scalate. C'è stata una visione importante che ormai farà sempre la differenza", ha sottolineato.Secondo Sileoni, invece, l'accordo fra"fa nascere qualche dubbio sulla destinazione deidegli italiani. Come ha detto il primo ministro Meloni, Mps-Mediobanca potrebbe in qualche modo rappresentare una tutela".Sileoni ha difeso il comportamento del governo, ritenuto da alcuni osservatori "interventista" – "soltanto chi non conosce veramente il settore bancario si può fare un'idea del genere" –, sottolineando che l'operazione Mps-Mediobanca è "a metà fra il mercato e la politica. I governi vanno e vengono, mentre i vertici delle istituzioni finanziarie sono piu' duraturi. Quindi si può ritenere che Mps-Mediobanca sia un'operazione ideata in ambito finanziario cogliendo un. Credo che sia partita da lontano e che sia da sempre stata l'obiettivo principale dei diretti interessati. Tutti i banchieri sono filogovernativi per definizione. Basti pensare che i precedenti aumenti di capitale del Monte sono stati concepiti con governi di centrosinistra"."È la prima volta che un'operazione simile non produce esuberi né tra i 17mila dipendenti di Mps, e ce lo ha confermato l'ad Lovaglio, né tra quelli di Mediobanca. In ogni caso, chiederemo la presentazione di unsu cui confrontarci", ha assicurato il sindacalista.Il segretario generale della Fabi, ha parlato anche dell'operazione disuaffermando che "sono due banche ben gestite". "Quello che a noi interessa è che da operazioni del genere non venga fuori un bagno di sangue diperché lo contrasteremmo fino all'ultimo – ha sottolineato –. Il risultato finale sarà deciso dal mercato e non dalla politica. Tutti i gruppi italiani, incluso il credito cooperativo, sono ben gestiti. Occorre anche dire che se le due Ops attuali andassero in porto,resterebbe sempre l'aggregato di maggiori dimensioni, un primato che l'adsi è conquistato sul campo non solo come banca di riferimento sociale del Paese, ma anche per essere intervenuta nei salvataggi di istituti medi e piccoli negli ultimi vent'anni".