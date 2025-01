Columbia Threadneedle lancia fondo azionario Pan European Focus

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'asset management, ha, che amplia e rafforza l'offerta azionaria europea del gruppo. Il fondo si distingue per una strategia ad alta convinzione, concentrata su aziende leader a livello europeo, selezionate per la loro capacità di generare rendimenti sostenibili e superiori al mercato, con l'obiettivo di creare un portafoglio concentrato di 30-40 titoli di società europee e britanniche.Il team di gestione, guidato da Frederic Jeanmaire, ricerca aziende con; in particolare, il Fondo si concentra su aziende in fase di trasformazione e con rendimenti in crescita, con un'esposizione significativa in quelli che sono i settori trainanti la crescita europea, tra cui Industrials, Information Technology e Consumer Discretionary."Siamo lieti di poter rendere disponibile questa interessante strategia anche ai nostri investitori europei - ha detto- Il fondo azionario Pan European Focus è un ottimo esempio di come un processo d'investimento ben congegnato possa garantire performance superiori ai nostri clienti, grazie alla forza della nostra ricerca proprietaria e del valore della gestione attiva che da sempre contraddistingue il nostro DNA di investitori".