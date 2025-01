Cy4Gate, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 7,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, confermando la" dopo la pubblicazione di ricavi per il 2024 inferiori alle attese.Per il 2024, gli analisti hanno allineato la stima dei ricavi con i dati preliminari appena annunciati; a livello di, hanno effettuato, tenendo conto dell'elevato margine derivante dalla mancata conversione della pipeline commerciale e ipotizzando un aumento dell'OpEx QoQ, in linea con il percorso storico. Sul flusso di cassa, hanno incorporato minori utili cash, con un debito netto rettificato ora visto a 23 milioni di euro (da 18 milioni di euro), prevedendo un miglioramento del WC nel 4Q, come indicato dal management durante la call sui risultati del 3Q. Prevedono unafissati a 2x debito netto rettificato/EBITDA."I ricavi preliminari del 2024 sono stati inferiori alle aspettative, ma ildelle azioni (in calo del -13,5% YtD) e collegato all'assenza di ordini significativi annunciati a novembre/dicembre, come implicito nelle linee guida annuali ribadite da Cy4Gate dopo i risultati del 3° trimestre", si legge nella ricerca."Tuttavia, come in precedenza,a causa del quadro contrattuale, che spesso richiede tempo aggiuntivo per la negoziazione e la finalizzazione - viene sottolineato - Le attività Forensic all'estero stanno ancora sottoperformando, ma non escludiamo la possibilità di assicurarsi alcuni ordini nel 1H25, che dovrebbero beneficiare di una base di confronto più semplice. In una nota positiva, Cy4Gate ha mostrato una forte affidabilità nel mercato nazionale dell'intercettazione legale, con ricavi che probabilmente continueranno a crescere a due cifre, nonostante le preoccupazioni sui potenziali tagli al budget. Guardando al futuro, crediamo che il, con opportunità pluriennali emergenti, in particolare nello spazio della sicurezza informatica".