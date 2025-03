TIP, Intermonte lima target price e conferma Buy

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) - Intermonte ha ridotto aper azione (dai precedenti 12,00 euro) ilsu(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che i, considerando il difficile contesto macroeconomico, e che il peso degli investimenti non quotati è aumentato a quasi il 50% del NAV data l'attenzione posta sulle aziende leader in mercati di nicchia.Viene fatto notare che TIP hacome beni di consumo, industriali e digitali, ma i tempi dipenderanno dallo scenario macroeconomico e da un rinnovamento dell'interesse per le PMI che attualmente vengono scambiate a valutazioni depresse."Prevediamo che nel 2025 TIP si concentrerà sul consolidamento delle sue partecipazioni, soprattutto in assenza di una significativa ripresa economica - si legge nella ricerca - Allo stesso tempo, in termini di investimenti, sarà pronta a sfruttare opportunità interessanti, come l'aumento pianificato della partecipazione in Alpitour. Le prospettive sono peral fine di mantenere un'elevata redditività supportando al contempo gli investimenti in ulteriori opportunità di crescita. Le prospettive per gli investimenti dovrebbero migliorare gradualmente, dati i mercati del credito più difficili, mentre ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni di IPO per le PMI, anche grazie a iniziative come il Fondo Nazionale Strategico, il cui lancio è previsto a metà del 2025".