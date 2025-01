Maze Therapeutics punta a raccogliere 133 milioni di dollari in IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - La società biofarmaceutica statunitensesta offrendo 7.800.000 azioni nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) per quotarsi a Wall Street. Ildovrebbe essere compreso tra 15,00 e 17,00 dollari per azione, per unafino a 133 milioni di dollari e unamassima di 728 milioni di dollari.Maze Therapeutics ha fatto domanda per quotare le azioni ordinarie sul, con il simbolo "MAZE". La società ha concesso agli underwriters un'per un periodo di 30 giorni per acquistare fino a 1.170.000 azioni aggiuntive.Maze Therapeutics è una società biofarmaceutica in fase clinica che sfrutta il potere della genetica umana per sviluppareper pazienti affetti da malattie renali, cardiovascolari e metaboliche correlate, tra cui l'obesità.