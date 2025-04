Novartis acquisterà Regulus Therapeutics per massimi 1,7 miliardi di dollari

Novartis

Regulus Therapeutics

(Teleborsa) - La società farmaceutica svizzeraha stipulato undi, un'azienda biofarmaceutica in fase clinica con sede a San Diego, quotata sul Nasdaq e focalizzata sullo sviluppo di terapie a base di microRNA. Il principale asset di Regulus, farabursen, è un potenziale oligonucleotide di nuova generazione, first-in-class, mirato al miR-17 per il trattamento della malattia renale policistica autosomica dominante (ADPKD)."Con le limitate opzioni terapeutiche attualmente disponibili per i pazienti affetti da ADPKD,con un profilo che potrebbe offrire maggiore efficacia, tollerabilità e sicurezza rispetto allo standard di cura - ha affermato, President, Development e Chief Medical Officer di Novartis - L'ADPKD è la causa genetica di insufficienza renale più comune al mondo. Il team di Regulus ha svolto un significativo lavoro di base con farabursen e non vediamo l'ora di approfondire ulteriormente il suo potenziale, con l'obiettivo di offrire una migliore opzione terapeutica ai pazienti che ne hanno bisogno".Secondo i termini dell'operazione, approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società, Novartis avvierà un'per l'acquisto di tutte le azioni ordinarie Regulus in circolazione. I titolari di azioni ordinarie Regulus riceveranno 7 dollari per azione in contanti al closing e un diritto di valore condizionato (CVR) per un valore massimo di 7 dollari per azione, pagabile in contanti al raggiungimento di un traguardo regolatorio. L'importo massimo è di 1,7 miliardi di dollari. Si prevede che la transazione si concluda nella seconda metà del 2025.