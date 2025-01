Meloni incontra bin Salman: fase nuova in partnership Italia-Arabia Saudita

(Teleborsa) -, si è recata in visita in Bahrein dove ha incontrato ilSi è trattato della prima visita di un Presidente del Consiglio italiano nel Regno del Bahrein.Ne dà notizia in una nota Palazzo Chigi spiegando che nel corso degli incontri, il Presidente Meloni ha discusso con i suoi interlocutori delle principali questioni regionali,Il Presidente del Consiglioe discusso di risposte comuni alla sfida delle migrazioni, anche attraverso il Processo di Roma su migrazioni e sviluppo.I colloqui hanno infine permesso di confrontarsiha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla Tavola Rotonda di Alto Livello. "C'è un enorme potenziale non sfruttato nella nostra cooperazione, e questa visita - ha aggiunto - può aprire una fase completamente nuova nella nostra partnership, e per questo abbiamo elevato le nostre relazioni bilaterali al livello della partnership strategica". La premier ha spiegato che sono stati firmati a10 miliardi di dollari.