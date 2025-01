Accordo strategico in Italia tra Grenke e Intesa Sanpaolo

Grenke AG

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, attraverso la capogruppo, leader di mercato in Europa nel noleggio operativo strumentale, ha siglato un accordo di partnership industriale con, la più grande banca italiana. A valle delle previste autorizzazioni, GrenkeItalia rafforzerà la sua posizione di mercato nel segmento del ngrazie al conferimento diin cambio di una quota azionaria del 17% di Grenke Italia che sarà effettiva entro la metà dell'anno in corso.L’accordo prevede inoltre una futuratra Grenke Italia e ISP che garantirà l’accesso a oltre 1 milione di clienti di Intesa Sanpaolo ( grandi, medie, piccole, e micro-imprese) e ad un’ampia rete di filiali dedicate."Grenke Italia – afferma il country manager– grazie a questa partnership strategica rafforzerà la propria presenza nel settore del noleggio operativo di beni e servizi strumentali, adottando un approccio di sviluppo focalizzato sulle esigenze, anche non finanziarie, delle PMI che già si affidano alla grande esperienza e solidità di Intesa Sanpaolo".Questo strumento sta diventando sempre più popolare tra lepoiché permette di avere beni strumentali e servizi per un periodo definito senza dover fare investimenti immediati e consentendo ladel costo affrontato. A differenza dell’acquisto, non si vincolano capitali e non si incide sull’indebitamento aziendale. Nelpossono essere incluse l’assistenza e la manutenzione, mentre grazie a contratti allineati al ciclo di vita dei beni noleggiati, il rinnovo tecnologico è molto facilitato e si evita l’obsolescenza di tecnologie e attrezzature. Infine, l’azienda cliente non deve farsi carico del loro smaltimento.Nell’ultimo esercizio finanziario Grenke Italia ha generato nuovo business per, con una crescita del 29% rispetto all’anno precedente. La capogruppo tedesca GRENKE AG, quotata in borsa a Francoforte, ha superato per la prima volta in assoluto i 3 miliardi di euro di net acquisition value generato nell’anno fiscale il 23 dicembre scorso.Nel 2020, Intesa Sanpaolo aveva acquisitoe costituito, società dedicata al noleggio operativo strumentale, che nel 2022 è passata al 100% del suo capitale e ha continuato a lavorare sul miglioramento della qualità del portafoglio e sull'ampliamento di reti e canali.