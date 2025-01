Banco Bpm risponde a Unicredit: inappropriato riferimento a prezzo 6 novembre

Banco Bpm

(Teleborsa) -ha risposto con una nota a Unicredit che aveva criticato ileffettuato dall'istituto. Banco BPM ha dichiarato che "ogni riferimento al prezzo di BBPM alè inappropriato e non pertinente perché, in tale data, questo non incorporava i risultati deldella banca, l'operazione annunciata sue l'investimento in. Tali elementi, come già affermato nel comunicato del 17 dicembre, sono rilevanti perché hanno un impatto essenziale sul valore della banca".L'istituto ha poi fatto notare che il comunicato odierno di Unicredit precisa che il premio del 14,8% é calcolato sulla base deidi mercato dei due titoli al 6 novembre; al contrario, il comunicato diffuso da Unicredit in data 13 dicembre rappresentava che la valorizzazione di Euro 6,657 - determinata sulla base del prezzo ufficiale del 22 novembre - "incorpora un premio pari al [...] 14.8% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni BPM rilevato al 6 novembre 2024 (pari a Euro 6,408)'. Secondo"tale calcolo risultava erroneo, in quanto il confronto tra i due valori si traduce in un premio del 3,9%".