Euronext acquista l'attività di futures energetici nordici di Nasdaq

(Teleborsa) -hanno firmato unin base al qualedi Nasdaq. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari della transazione.L'accordo comporta ilnei derivati ??energetici nordici di Nasdaq, attualmente detenuti in Nasdaq Clearing, a Euronext Clearing. La negoziazione dei future energetici sarà gestita da Euronext Amsterdam e sarà compensata tramite Euronext Clearing. Nasdaq Clearing AB, Nasdaq Oslo ASA e le rispettive infrastrutture non sono incluse nella vendita. Nasdaq continuerà a gestire la sua attività European Markets Services e la clearinghouse multi-asset.La transazione è conforme alla politica di allocazione del capitale di Euronext e sarà, si legge in una nota."Euronext, con la sua forte presenza nei paesi nordici e un efficiente sistema di trading e clearing integrato, è in una posizione eccellente per offrire un mercato di power futures liquido e di lunga data per la regione nordica e baltica - ha detto- L'acquisizione dei Nordic power futures di Nasdaq è un importante acceleratore per la nostra ambizione in materia di power futures e posiziona Euronext come attore leader per il trading e la copertura dell'energia in Europa".Ad agosto 2024,hanno annunciato il loro piano per lanciare un mercato dei future energetici nordico e baltico che risponda all'esigenza espressa dal mercato di avere un'infrastruttura di mercato sostenibile e di lunga data impegnata a sviluppare il trading sicuro dei future energetici nelle regioni nordica e baltica.Euronext e Nasdaq intendono collaborare strettamente per garantire una migrazione fluida dei future sull'energia elettrica di Nasdaq Nordic nella