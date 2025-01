Banche, ABI: Patuelli a Bruxelles, focus su priorità settore bancario

(Teleborsa) -con Focus sulle priorità del settore bancario e sui principali dossier economico-finanziari. Il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana,- si legge nella nota - ha avuto numerosi incontri istituzionali dedicati alle tematiche strategiche per il futuro del"Il settore bancario si trova ad operareche impongono continue iniziative per rispettare regole in costante evoluzione - ha sottolineato Patuelli -. È fondamentale che l’Unione europea utilizzi gli spazi di flessibilità disponibili per evitare che le banche europee si trovino in una"Irispondere alle crescenti aspettative della società e delle autorità regolatorie è indispensabile, ma non spetta alle banche il ruolo di arbitri assoluti della sostenibilità. Devono essere attive autorità pubbliche in grado di valutare la legalità dei comportamenti delle imprese. Le banche contribuiscono acquisendo informazioni e le documentazioni necessarie per verificare la trasparenza fiscale, la solidità economica e progettuale e la regolarità dei processiha aggiunto il Presidente dell’ABI.Nel corso degli incontri, Patuelli ha presentato il documentoapprovato all’unanimità dal Comitato Esecutivo dell’ABI, una sintesi delle posizioni e delle proposte dell’Associazione in merito al