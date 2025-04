Focus sugli ETF 16 aprile 2025 - [video]

l'ETF gestito da Amundi

l'ETF gestito da Amundi

l'ETF di Ishares

l'ETF emesso da Amundi

l'ETF gestito da Amundi

l'ETF gestito da Deutsche Bank

l'ETF di Amundi

l'ETF di Deutsche Bank

l'ETF gestito da Ishares

Salgono sul, che misura la performance delle banche nell'Area Euro, e, costituito dalle più grandi società europee nel settore bancario.Hanno registrato, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e, che misura la performance delle 20 azioni Turche con la maggiore capitalizzazione e liquidità.Hanno mosso i, che punta a replicare l'andamento in euro dell'indice NASDAQ-100, e, concepito per riflettere l'andamento delle principali azioni del Sol Levante.Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.per, che rappresenta le società più capitalizzate quotate in Grecia.per, composto dai titoli quotati sul mercato azionario vietnamita.per, composto da 30 titoli azionari con rendimenti da dividendo fra i più elevati, selezionati tra le società dei paesi dell'Eurozona.