Borsa, nel 2024 poche IPO ma boom di ABB e collocamenti secondari

(Teleborsa) - Nel 2024 ci sono state , con gli aumenti di capitale (con o senza diritto d'opzione) che sono le vie preferite per il rafforzamento patrimoniale. È quanto emerge da un'analisi di ValueTrack.Nell'anno da poco concluso ci sono state 22 società ammesse su Borsa Italiana (in calo rispetto alle 39 del 2023) e circa 208 milioni di euro di capitale raccolto all'ammissione (-88% a/a e valore più basso dal 2016). Il segmentonel 2024 e questa tendenza sembra persistere nel nuovo anno. Euronext Milan ha chiuso il 2024 con 211 società (rispetto alle 249 di dieci anni prima), mentre EGM con 210 società (erano appena 57 nel 2014).L'anno scorso sono stati completati(85% su Euronext Milan). Lo sconto medio sul TERP (theoretical ex right price) è stato del 10%, sostanzialmente in linea con l'8% dell'anno prima.Scendendo ancora più nei dettagli, i right issue hanno raccolto 807 milioni di euro sul(5 operazioni), in aumento dai 663 milioni di euro del 2023 (6 operazioni) ma in netto calo dai 4.917 milioni di euro (7 operazioni) del 2022.I right issue susono stati 16, per un ammontare pari a 155 milioni di euro, in netta crescita dalle 7 operazioni del 2023 (15 milioni di euro) e dalle 4 operazioni del 2022 (15 milioni di euro).ValueTrack descrive glicome "il modo preferito per raccogliere capitale". L'anno scorso ne sono stati completati 32 tramite, per un valore di 754 milioni di euro su Euronext Milan (5 operazioni) e 65 milioni di euro su EGM (27 operazioni). Lo sconto del 7% si è dimezzato rispetto al 14% del 2023.sono più usati su Euronext Milan, secondo l'analisi di ValueTrack. Vengono segnalati 16 ABB tramite collocamento secondario, per un valore di 5,3 miliardi di euro su Euronext Milan (13 operazioni) e 10 milioni di euro su EGM (3 operazioni). Lo sconto del 4% è leggermente inferiore al 5% dell'anno prima.