Cassa Integrazione e NASpI: i dati aggiornati dall'Osservatorio INPS

(Teleborsa) - Nel mese di dicembre 2024, le ore diautorizzate sono state pari a, registrando una diminuzione rispetto ae un incremento rispetto a dicembre 2023 su cui ha avuto un significativo impatto la crisi nel settore automotive.Per quanto riguarda la, il numero di, con una modesta crescita tendenziale. Sono alcuni dei dati pubblicati oggi nel nuovo aggiornamento dell’Nel complesso, durante l'intero anno 2024,, a fronte di un effettivo utilizzo che, da gennaio a ottobre 2024, è stato diautorizzato nello stesso periodo gennaio-ottobre 2024 (420,3 milioni di ore). Questo dato, in calo sia rispetto al 28,2% riscontrato nello stesso periodo nel 2022, sia rispetto al 25,4% del 2023, dimostra una crescente resilienza del mercato del lavoro italiano, che, pur affrontando criticità, continua a rispondere in modo dinamico.Una componente dell’incremento è da addebitare all'aumento degli "" ai fini della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), eventi non prevedibili che esulano dal rischio di impresa e che comunque necessitano dell'attivazione di strumenti di sostegno al reddito, riflettendo le sfide attuali che il mercato del lavoro deve affrontare. Contemporaneamente, si registra una diminuzione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) su base annua.Nel 2024 sono state autorizzate. Il confronto con il 2023, anno in cui erano state autorizzate 177,9 milioni di ore (81,6 milioni per solidarietà), evidenzia un trend di adattamento del sistema alle attuali condizioni economiche. Per la Cassa integrazione straordinaria l’nel periodo gennaio-ottobre 2024 con 38,3 milioni di ore fruite rispetto a 139,8 milioni di ore autorizzate nello stesso periodo gennaio-ottobre 2024, a dimostrazione della resilienza del sistema imprenditoriale e produttivo.