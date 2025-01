eVISO, Websim incrementa target price e conferma Buy

Intermonte

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () ha incrementato il(aper azione da 7,3 euro) e confermato la) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche.A guidare il giudizio degli analisti è una, favorita dalle nuove efficienze introdotte che confermano la leadership tecnologica di eVISO, nuove prospettive legate alla maggior penetrazione del segmento elettrico retail e gas, nonché una solida robusta generazione di cassa.Per quanto concerne l'esercizio 2025 le stime di Websim rimangono sostanzialmente invariate, salvo un minimo fine tuning. Per il biennio seguente, ha, rivedendo le previsioni sull'energia consegnata, riducendo le stime per il 2026 e incrementandole per il 2027, che atterra ora a 1,6 TWh di energia complessiva consegnata. Modifica che si traduce in un gross margin 2027 atteso pari a 33,7 milioni di euro, vs precedenti€32,6 milioni di euro. Parallelamente, ha aumentato le previsioni di consegna del gas per entrambi gli anni, considerando un maggiore impatto dall'introduzione della clientela reseller nel segmento gas. A seguito di questi aggiustamenti, stima unarispettivamente pari a -6,2% e -7,5% per il 2026 e +5,5 e +6,6% per il 2027.