Generali protagonista a Sanremo con il "Balconcino Generali" e FantaSanremo

(Teleborsa) -torna anelladella canzone italiana. L’evento sarà raccontato da una suggestiva cornice, il "" dell’Agenzia di Sanremo, con la voce diprotagonista della nuova serie TV Bel Canto. L’attrice proporrà collegamenti durante il "Prima Festival" e sarà portavoce di una prospettiva privilegiata sul Teatro Ariston attraverso i social, per coinvolgere ed entusiasmare anche le nuove generazioni.Dalsarà in onda su Rai 1 e Rai Premium lo spot TV dedicato a Generali Partner di Vita, vicina a tutti i suoi clienti nelle scelte da prendere oggi per proteggere il domani. Un’ambizione, quella della prima Compagnia assicurativa in Italia, resa concreta grazie all’impegno quotidiano di agenti e consulenti, che svolgono il ruolo con professionalità e responsabilità su tutto il territorio italiano.Generali sarà anche al FantaSanremo con la legaper accogliere tutte le persone che sceglieranno di giocare durante i giorni della kermesse all’iniziativa social più popolare, coinvolgente e divertente.