Mediobanca, Nagel: feedback investitori molto positivo su Banca Generali, scopo è avere tutti vincitori

Sull'OPS con cui Mediobanca punta a integrare Banca Generali piazzetta Cuccia ha ricevuto "feedback molto positivi" dagli investitori. Lo ha detto l'durante la conference call sui risultati dei nove mesi dell'esercizio 2024-2025. "Lo scopo - ha affermato - è avere tutti i vincitori e nessun vinto, come ha sostenuto giustamente Francesco Milleri"."Come giustamente detto dal presidente di Delfin Francesco Milleri - ha proseguito Nagel - si tratta di un'operazione che fa crescere Mediobanca da un punto di vista industriale, fa crescere Generali da un punto di vista industriale e contribuisce a migliorare la governance presso queste tre entità", Mediobanca, Generali e Banca Generali. Quanto a Generali, Nagel ha detto che "sta a loro valutare, noi ci atteniamo a quanto rendono pubblico e ai loro processi decisionali"."E' nostra intenzione spiegare nei dettagli lo spirito che sta dietro questa operazione e gli elementi tecnici. Nel farlo incontreremo tutti i principali azionisti, le autorithy e le istituzionali. E' previsto nelle prossime settimane prima dell'assemblea" del 16 giugno.L'AD di Mediobanca, Alberto Nagel, non commenta le notizie circa l'incontro di mercoledì scorso a Palazzo Chigi con Gaetano Caputi, capo di gabinetto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al quale avrebbe illustrato l'OPS su Banca Generali annunciata lo scorso 28 aprile. "Sapete che noi da questo punto vista siamo sempre piuttosto laconici nel dire quel che facciamo e quello che non facciamo", ha risposto Nagel.