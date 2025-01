Pagamenti digitali, Italia quarta in Europa per crescita transazioni

(Teleborsa) - Nel 2024,ha mostratosono+36,8%),(+33,6%) e S(+27,1%) i Paesi dove il, seguiti subito dopo dall’Italia, in cui i pagamenti senza contanti crescono del. Nelloresta ancora alto lo scontrino medio digitale (34,2 euro contro i 14,6 euro dell’Ungheria, che è il paese con il ticket elettronico più basso), nonostante sia diminuito del -7,6% rispetto al 2024: è il segno di un progressivo cambiamento delle abitudini dei consumatori italiani,Guardando nel dettaglio alle province italiane, sono(27,4€). Tra i settori merceologici in cui i pagamenti digitali crescono di più spiccano gallerie d'arte (+150,8%), negozi di fiori (+79,7%) e gioiellerie (+63,6%). Questi i risultati dellfintech attiva nel settore dei pagamenti digitali ccrescono a un ritmo superiore a quello di tutte le grandi nazioni europee, superando per aumento di transazioni Francia, Germania e i paesi scandinavi. Guardando al contesto nazionale, ilcresce in quasi tutte le province italiane, da Nord a Sud, confermando un cambiamento profondo nelle abitudini di acquisto dei consumatori italiani”, dichiaraResponsabile Online Sales di SumUp. ", inoltre, tutti i settori merceologici con performance particolarmente positive anche tra gli esercenti– I pagamenti digitali stanno attraversando una fase di evoluzione rapida in tutta Europa, con alcune nazioni che registrano tassi di crescita superiori alla media. Sul podio ci sono Lettonia (+36,8%), Cipro (+33,6%) e Svezia (+27,1%), mentre al quarto posto l’Italia (+23,2%) che cresce anche più rapidamente delle principali economie europee come Germania (+15,5%), Francia (+13,9%) e Regno Unito (+5,6%). La Top 10 dei Paesi in cui il cashless aumenta prosegue con Lituania (+22,4%), Spagna (+20,6%), Austria (+19,8%), Bulgaria (+18,8%), Lussemburgo (+18,7%) e Belgio (+18,3%). A livello europeo, lo scontrino medio più basso è registrato in Ungheria (+14,6€), mentre la Svizzera, con 52,8€, detiene il valore più alto. La Svezia, invece, è la nazione in cui il ticket digitale scende di più (-24,5%) al contrario della– I merchant che, nel 2024, hanno visto aumentare maggiormente i pagamenti digitali nella propria attività sono i galleristi d'arte, che registrano una crescita del +150,8%. Seguono i negozi di fiori (+79,7%), le gioiellerie (+63,6%), gli avvocati (+54,2%) e le edicole (+39,4%). Il cashless continua a estendersi anche tra bar e club (+35,1%), turismo (+28,1%) e caffè e ristoranti (+27,8%), tutti settori in cui l’uso dei pagamenti digitali sta ormai diventando consuetudine consolidata.