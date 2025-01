Premio Alessandro Pansa: ricerca e innovazione per il lavoro del futuro

(Teleborsa) -presso il campus Luiss di Viale Romania si terrà la, giunto alla VI edizione. Dal 2019 lain accordo con la famiglia del manager ed economista, in collaborazione con, ricorda la figura del Professore e membro del Comitato Scientifico della Fondazione (scomparso nel 2017), premiando con borse di studio il merito di giovani ricercatori nel campo delle discipline economiche e della sociologia del lavoro, attivi in Italia e all’estero.In questa cornice, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il Centro di eccellenza Jean Monnet del Luiss Institute for European Analysis and Policy (LEAP) promuovono un incontro dal titolo:: synergies and trade-offs. L’evento si apre con i saluti di Paolo Boccardelli, Rettore dell’Università Luiss Guido Carli; introduce e presiede i lavori Maria Savona, Coordinatrice dell’area politiche industriali - Luiss Institute for European Analysis and Policy.A seguire: Elena Verdolini, Professoressa ordinaria di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Brescia, terrà una Keynote lecture dal titolo: "Digitalization, climate change mitigation and justice: synergies and trade-offs". Tra i discussant: Roberto Zoboli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Livio Romano, Responsabile dei progetti industriali e delle iniziative internazionali, Cassa Depositi e Prestiti, e Renata Mele, Responsabile Stakeholder Engagement, Sustainability Projects and Reporting, Leonardo spa.Successivamente, si terrà la cerimonia di assegnazione della nuova edizione del Premio Pansa, introdotta da Giovanna Vallanti, Professoressa di economia politica all’Università Luiss Guido Carli. Prima dell’annuncio degli assegnatari della nuova edizione del Premio, le ricercatrici Linnea Nelli e Alessia Consiglio, vincitrici della V edizione, presenteranno i risultati del loro lavoro, incentrato sull’impatto della transizione verde sulle filiere produttive dell’automotive e sul gender gap nel mercato del lavoro.Il Premio Alessandro Pansa è sostenuto, tra gli altri, dalla famiglia Pansa, dal Gruppo Grendi e Leonardo Spa, azienda (ex Finmeccanica) della quale il Prof. Pansa è stato Amministratore delegato, al culmine di un percorso di crescita manageriale caratterizzato dalla forte attenzione alla formazione delle giovani generazioni e all’inserimento dei migliori talenti nel mondo del lavoro.