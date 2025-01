Ricci (SACE): "Export extra-UE stabile e da record, crescita nei mercati ad alto potenziale"

(Teleborsa) - "Iverso i Paesi extra-UE confermano che il 2024 è stato un anno di stabilità su livelli record, con un valore complessivo di 626 miliardi di euro. In particolare,, selezionati daper il loro alto potenziale di crescita. Le esportazioni italiane verso isono cresciute dell’11%, con il Vietnam in forte aumento (+25%), mentre l’export in Arabia Saudita (+28%), Emirati Arabi Uniti (+20%), Messico e Brasile (+10%) mostra un trend positivo. Rafforzare la capacità esportativa delle imprese italiane verso queste destinazioni è fondamentale per la crescita del Made in Italy.Lo ha dichiaratocommentando i dati Istat sull’export extra-UE pubblicati oggi.