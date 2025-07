SACE in Vietnam: garantiti 139 milioni dollari a Gelex e Thaco

(Teleborsa) -nei settori delle apparecchiature elettriche, costruzioni, automotive e agribusiness grazie alla garanzia a supporto dei finanziamenti adue tra i principali gruppi industriali vietnamiti. Il Vietnam rappresentaun mercato prioritario nell’area asiatica poiché è tra idividuati da SACE perché particolarmente promettenti per il Made in Italy in termini di crescita, ambizione, trasformazione e alto potenziale.Il finanziamentogarantito da SACE, è stato erogato da Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch, in favore delche opera principalmente nel settore della produzione industriale (apparecchiature elettriche e materiali da costruzione), con attività anche nel settore energetico e nelle utility. In particolare, attraverso l'organizzazione dieventi di matchmaking, l’operazione mira a rafforzare la relazione commerciale tra il Gruppo e gli esportatori italiani attivi nel comparto delle apparecchiature elettriche, che include la produzione di cavi elettrici, trasformatori, contatori e motori elettrici e nel comparto dei materiali da costruzione. Gelex, attiva da oltre 30 anni e con più di 9.000 dipendenti, è oggi uno dei principali gruppi industrialidel Vietnam, con un posizionamento strategico nei settori dell’equipaggiamento elettrico e dei materiali da costruzione. Attraverso i suoi marchi di punta, Gelex copre l'intera filiera elettrica – dalla produzione di cavi, trasformatori, motori elettrici fino agli strumenti di misurazione – con tecnologie efficienti e a basso impatto ambientale.Negli ultimi 18 mesi,ha rafforzato la propria supply chain attraverso l’integrazione di macchinari e componenti di provenienza italiana, potenziando la capacità produttiva e ampliando le linee dedicate ai materiali da costruzione. Grazie a investimenti continui in ricerca, innovazione tecnologica e modernizzazione degli impianti, Gelex ha consolidato la sua leadership nel mercato domestico, distinguendosi per qualità e sostenibilità.erogata da HSBC con Garanzia SACE, vede come beneficiaria Thagrico, la controllata del Gruppo Thaco attiva nel settore agroalimentare. L’intervento rappresenta un’opportunità significativa per le imprese italiane della filiera agroindustriale, in particolare quelle specializzate in meccanica agricola, tecnologie per la trasformazione alimentare e soluzioni per l’agricoltura sostenibile.Grazie a questo finanziamento,potrà rafforzare le proprie capacità produttive e logistiche, valorizzando collaborazioni con fornitori italiani altamente qualificati e promuovendo l’integrazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia lungo tutta la catena del valore.– tra i principali conglomerati industriali del Vietnam – è attivo nei settori automotive, logistica, costruzioni e agricoltura. In quest’ultimo ambito, ha sviluppato un sistema integrato per la coltivazione, lavorazione e distribuzione di frutta tropicale e caucciù, oltre ad attività su larga scala nell’allevamento e nella produzione agroindustriale.come facilitatore di nuove opportunità per le imprese italiane sui mercati internazionali, contribuendo a promuovere una crescita sostenibile e tecnologicamente avanzata nel settore agroalimentare.individuato tra i mercati a più alto potenziale per l’export italiano, rappresenta un volano strategico per l’ingresso e il rafforzamento delle imprese italiane nei settori automotive — con un focus sulla componentistica di eccellenza — e agroalimentare, soprattutto nella fornitura di macchinari agricoli tecnologicamente avanzati. Questi comparti, tra i principali protagonisti del Made in Italy, ricevono così un impulso decisivo per consolidare e aumentare la loro competitività in un mercato in rapida crescita e trasformazione., International Relationship Manager dell’Ufficio Asia & America di SACE, ha dichiarato: "Le operazioni concluse con GELEX e THACO confermano l’importanza strategica del Vietnam per l’export italiano. Come SACE stiamo costruendo ‘ponti’ solidi tra le imprese italiane e grandi player internazionali, creando partnership industriali durature che portino l’innovazione italiana nel mondo e sostengano la crescita di partner globali. Attraverso supporto mirato, eventi di matchmaking e meccanismi di incentivo legati agli acquisti dall’Italia, SACE facilita l’accesso a finanziamenti competitivi per gruppi vietnamiti di primo piano e soprattutto favorisce collaborazioni industrialiconcrete, che generano valore per le PMI italiane e rafforzano la presenza italiana nelle filiere globali".“Siamo lieti di allinearci agli standard internazionali in materia di governance finanziaria e investimenti. Questa operazione non solo rafforza la capacità di GELEX di realizzare i propri progetti strategici, ma riflette anche la fiducia che le istituzioni finanziarie globali ripongono nelle competenze e nella visione sostenibile delle imprese vietnamite. Si tratta di un punto di partenza nella nostra più ampia strategia volta a mobilitare capitali internazionali per perseguire gli obiettivi di crescita di GELEX nel lungo termine, all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità”, ha sottolineatoChairman di GELEX.“Il nostro team è estremamente orgoglioso di aver fornito con successo una soluzione di finanziamento su misura a THACO, uno dei principali conglomerati multi-settoriali del Vietnam. Questa struttura consentirà a THACO di espandersi ulteriormente nel settore agricolo strategico e rafforzerà le ambizioni del Gruppo come pioniere nello sviluppo di industrie su larga scala. Questa operazione consolida ulteriormente il ruolo di HSBC nel fornire soluzioni customizzate ai nostri clienti aziendali locali – ha dichiaratoCEO of HSBC Vietnam - Con la conclusione di questa operazione con SACE, HSBC si conferma come uno dei principali arranger a livello globale, avendorealizzato il 26° accordo mondiale dall’avvio del programma nel 2017. Grazie alla nostra competenza internazionale unita a una profonda conoscenza del contesto locale, ci impegniamo a supportare i nostri clienti con strumenti, strategie e connessioni necessari per crescere e prosperare in un ambiente sempre più complesso. Siamo determinati a continuare a promuovere soluzioni finanziarie innovative che sostengano gli obiettivi visionari della nostra clientela”.