Standard Ethics, ricognizione ESG su 43 banche italiane non quotate dopo caso Banca Progetto

(Teleborsa) - Il recente caso che ha coinvolto Banca Progetto in relazione alle presunte inadeguatezze di alcune sue pratiche di governance, è solo uno degli ultimi sviluppi che hanno spinto Standard Ethics a condurre uno studio sulle banche italiane non quotate. L'agenzia indipendente di rating di sostenibilità effettuerà infatti una, così come volontariamente indicati dalle organizzazioni internazionali (Onu, Ocse e Ue).Sono statitra gruppi e singole banche non quotate. La selezione è avvenuta tra i primi cento per mezzi amministrati, escludendo gruppi esteri o quotati.La ricognizione di Standard Ethics osserverà la capacità delle banche non quotate diai rapporti con clientela, fornitori e destinatari dei propri investimenti. Nello specifico: la qualità delle comunicazioni pubbliche in ambito ESG Risk Management, governance, politiche ESG per il credito e gli investimenti; reperibilità di policy e Codici Etici, nonché il loro allineamento alle indicazioni internazionali; presenza di rating indipendenti forniti alla banca in conformità al costituendo albo Ue delle agenzie di rating ESG.La pubblicazione del report è attesa. I dati saranno forniti in aggregato, i dettagli delle singole banche non verranno resi disponibili ma conservati per eventuali successive analisi comparative, per verifiche con parti interessate e per l'eventuale emissione, da parte di Standard Ethics, di rating ESG "unsolicited".Lesono: 1. Banca Cambiano 1884, 2. Banca Cf+ Credito Fondiario, 3. Banca del Fucino, 4. Banca del Piemonte, 5. Banca di Cividale (CiviBank), 6. Banca di Credito Popolare, 7. Banca Ersel, 8. Banca Ifigest, 9. Banca Investis, 10. Banca Popolare Alto Adige, 11. Banca Passadore, 12. Banca Popolare del Lazio, 13. Banca Popolare di Fondi, 14. Banca Popolare Etica, 15. Banca Popolare di Piacenza, 16. Banca Popolare Puglia e Basilicata, 17. Banca Popolare Pugliese, 18. Banca Popolare di Ragusa (BAPR), 19. Banca Popolare Valsabbina, 20. Banca Progetto, 21. Banca Promos, 22. Banca Santa Giulia, 23. Banca Sella, 24. Banca Stabiese, 25. Cassa Centrale Alto Adige, 26. Cassa Centrale Banca, 27. Cassa di Bolzano, 28. Cassa di Fermo, 29. Cassa di Risparmio di Asti, 30. Cassa di Volterra, 31. Cherry Bank, 32. Extrabanca, 33. Ibl Banca, 34. Iccrea Banca, 35. Imprebanca, 36. Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, 37. La Cassa di Ravenna, 38. Mediocredito Centrale, 39. Prader Bank, 40. Solution Bank, 41. Suedtirol Bank, 42. Tyche Bank, 43. Vivibanca.