Emirates SkyCargo, nel 2024 in Italia esportati beni per oltre 33mila tonnellate (+22,4%)

(Teleborsa) - Tra novembre 2023 e ottobre 2024, la divisione cargo di Emirates, ha esportato in Italia oltreper una crescita del +22,4% rispetto all’anno precedente. Emirates SkyCargo ha registrato un aumento significativo deiimportati in Italia per un totale di oltre 27 mila tonnellate rispetto alle 15 mila tonnellate dell’anno precedente, con una crescita che si attesta intorno all’81%. Sono alcuni dei dati diffusi dall'azienda sull'import/export effettuati in Italia nel 2024.si conferma hub leader per le esportazioni e le importazioni da e per l’Italia, con importazioni ed esportazioni che si equivalgono. Dall’aeroporto di Milano Malpensa è partito oltre il 53% delle esportazioni di Emirates SkyCargo in Italia e il 64% dei beni importati nel nostro Paese da Emirates SkyCargo sono arrivati presso l’aeroporto lombardo. Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Indiaper l’esportazione dall’Italia; Hong Kong, India ed Emirati Arabi Uniti per l’importazione.Generi alimentari, macchinari, prodotti dell’industria tessile, capi d’abbigliamento e accessori di lusso, parti di ricambio di automobili e motocicli e beni di valore sono iesportati verso i mercati chiave del network Emirates; mentre gli articoli preminenti importati dai mercati chiave, soprattutto quelli asiatici, sono prodotti tecnologici, capi d’abbigliamento e tessile.