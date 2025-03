Collecto raccoglie 2,8 milioni al secondo round di finanziamento

(Teleborsa) -, piattaforma che consente di acquistare quote di beni da collezione rari e pregiati (tra cui opere d’arte, orologi di lusso, memorabilia sportiva, bottiglie pregiate e molto altro) attraverso la propria app mobile, annuncia la chiusura del suo seed round di: 2,3 milioni in equity e 500 mila euro tramite il bando Smart&Start.Il round ha visto la– tra cui il CEO di LinkedIn Italia Marcello Albergoni, il Managing Director di Accenture Song Alessandro Zanotti, Senior Partner McKinsey come Andrea Travasoni e Guido Frisiani, il Co-CEO di Wind Tre Italia Gianluca Corti, il senior advisor di BCG ed ex CEO di ING Italia Marco Bragadin, il CEO di Jakala Civitas Giacomo Lorusso ed il CEO di BizPal Fabio Peloso, oltre a un importante follow-on da parte degli investitori pre-seed.L'operazione ha coinvolto anche gli utenti della piattaforma che in sole 36 ore hanno sottoscritto in crowdfunding i 400K€ a loro riservati.saranno destinati a sostenere l’espansione della base utenti attraverso investimenti in marketing digitale e tradizionale, il rafforzamento tecnologico e del team, già oggi arrivato a 12 risorse.Collecto – lanciata nel 2024 da Giovanni Camisasca, Matteo Costantini e Salvatore Zola – grazie all’uso di tecnologie digitali di frontiera permette di accedere a beni altrimenti riservati ai grandi patrimoni in totale sicurezza. Ogni bene offerto in app è infatti certificato da esperti di settore ed è custodito in caveau specializzati. Il servizio, il primo e unico in Italia, ha già raggiunto, in soli 14 mesi, 100.000 iscritti, 10.000 clienti attivi, un transato mensile di 1,2 milioni di euro oltre 1.000 beni frazionati e le prime rivendite concluse con una rivalutazione media del 15%."Con questo secondo rounde accelerare la crescita già strabiliante di quest’anno (da 60K€ a 1,2M€ al mese di transato) verso l’obiettivo di diventare il player di riferimento europeo", spiega. "la domanda di accesso semplificato e sicuro al collezionismo di alto livello è in forte crescita, confermando l’interesse di acquisto di questa tipologia di beni sulle piattaforme digitali".Tra gli asset di maggior rilievo già venduti ai collezionisti: un’opera dell’artista cubista George Braque e un pezzo unico di Keith Haring. Altri beni iconici attualmente frazionati in piattaforma includono il casco da gara indossato da Ayrton Senna, quello di Valentino Rossi, un raro Rolex Daytona 6262 e il fumetto originale del 1963 con la prima apparizione degli X-Men.