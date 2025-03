Banca d'Italia, valore riserve auree schizza a 198 miliardi di euro. Quantità invariata

(Teleborsa) - Nel 2024 la dimensione del- coerentemente con quanto osservato a livello di Eurosistema - si è ridotta per il terzo anno consecutivo, anche se a un ritmo inferiore a quello registrato nel precedente esercizio (-11,9 per cento rispetto a -15,2 per cento del 2023), grazie al. È quanto emerge dal bilancio 2024 presentato oggi a Roma dal Governatore Fabio Panetta.Al 31 dicembre 2024 ildell'oro era pari a(147,2 alla fine del 2023); tale aumento è ascrivibile interamente all'apprezzamento del metallo, che nell'anno è stato del 34,4 per cento, mentre la quantità detenuta è rimasta invariata e non ci sono piani per aumentarla. Le riserve auree sono depositate per il 44,9 per cento in Italia, per il 43,3 negli Stati Uniti, per il 6,1 in Svizzera e per il 5,7 nel Regno Unito.Le riserve auree italiane ammontano a- delle quali 4,1 tonnellate sotto forma di moneta (si tratta di 871.713 pezzi di moneta il cosiddetto "oro monetato") e le rimanenti sotto forma di lingotti - dopo che nel 1999 sono state conferite alla BCE - 141 tonnellate. Presso la Sede della Banca d'Italia in Via Nazionale 91 sono custodite 1.100 tonnellate di oro di proprietà dell'Istituto, comprendenti anche la totalità dell'oro "monetato", insieme a una quota (100 tonnellate) delle riserve conferite alla BCE.Presso la Sede della Banca d'Italia insono custodite 1.100 tonnellate di oro di proprietà dell'Istituto, comprendenti anche la totalità dell'oro "monetato", insieme a una quota (100 tonnellate) delle riserve conferite alla BCE.