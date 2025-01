Generali, Borean: nuovo piano da una posizione di forza, aumento sostanziale della remunerazione

Generali

(Teleborsa) - ". Grazie a queste fondamenta solide possiamo accelerare sulla crescita e l'espansione del margine, combinata con un solido quadro di gestione del capitale che porta a obiettivi più elevati nel 2025-2027". Lo ha detto il Group CFO di, durante la presentazione alla comunità finanziaria del nuovo piano al 2027 Borean ha sottolineato "l'" della, evidenziando l'impegno per almeno 0,5 miliardi di euro di riacquisti di azioni annuali, con 0,5 miliardi di euro già lanciati nel 2025. "La valutazione del buyback sarà fatto all'inizio di ogni anno", ha evidenziato.Il CFO ha elencato: "avere un profilo di scadenza annuale massima del debito di 1,25 miliardi di euro per evitare il rischio di concentrazione, mantenere un profilo di mix di capitale di debito ben bilanciato e continuare a ottimizzare le spese per interessi attraverso un approccio proattivo alla gestione del debito".Tre anche gli obiettivi finanziari. Il primo è "una, eseguendo nuove iniziative strategiche per offrire una crescita organica redditizia, capitalizzando sia le tendenze aziendali che il quadro di allocazione della gestione del capitale". In secondo luogo, "una, facendo leva sulla redditività aziendale sottostante, sulle recenti acquisizioni, sulla gestione disciplinata del capitale e sulla cash conversion accelerata per migliorare la solida remittance e la generazione di capitale". Infine, una "maggiore attenzione alla remunerazione degli azioni, dando priorità alla remunerazione degli azionisti attraverso un'interessante traiettoria DPS, impegnandosi in riacquisti azionari annuali e confrontando M&A anche con i riacquisti azionari". Borean ha evidenziato che questo".