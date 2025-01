TIM, Labriola: su vendita Sparkle continuo a essere fiducioso

TIM

(Teleborsa) - Sull'operazione di vendita di Sparkle al MEF e al fondo Asterion "io continuo a essere fiducioso". Lo ha detto il CEO di, Pietro Labriola, a margine dell'evento La Ripartenza 2025. "Sono quattro anni che lo dico e che tutte le cose stanno andando come avevamo detto sarebbero andate", ha aggiunto.La. Labriola, a fronte di voci secondo cui questo rinvio sarebbe legato alla negoziazione con il Governo sul rimborso del canone del 1998, ha precisato: "Su queste cose non scherziamo, siamo un'azienda quotata in Borsa, stiamo discutendo con il governo quindi cerchiamo di stare su quelle che sono le dinamiche di business reali, non inseguiamo cose che non esistono".