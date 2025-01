Zurich Italia accelera sulla Protection con l'acquisizione di 4Care

(Teleborsa) -accelera sul segmento Protection con l'(For Care S.p.A.) di cui era già partner esclusivo dal 2020. 4Care, con un modello di business basato sui gruppi d'acquisto e completamente digitale, offre già oggi soluzioni assicurative LTC (Long Term Care) Zurich a copertura della non autosufficienza ad oltre 60mila persone di aziende e associazioni.4Care è una piattaforma per l'acquisto di soluzioni assicurative(appartenenti a grandi aziende/associazioni di medie e grandi dimensioni) che, uniti in un "gruppo d'acquisto", hanno la possibilità di beneficiare di condizioni economiche personalizzate in base al profilo del gruppo e non ottenibili individualmente."Le soluzioni long term care sono oggi una priorità per le famiglie e per il tessuto sociale del nostro Paese - ha affermato- L'acquisizione di 4Care è in linea con le priorità strategiche del Gruppo e rappresenta un passo decisivo nel nostro percorso di crescita per diventare la Compagnia di riferimento per il business Protection".L'acquisizione avviene tramite Zurich Investments Life S.p.A. e, già Presidente di Zurich Investments Life S.p.A. e Zurich Bank S.p.A., assume il ruolo didi 4Care.