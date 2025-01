Bancomat nuovo Official partner della Lega Serie A

(Teleborsa) - Il logocampeggerà a bordo campo di tutte le partite di calcio di Serie A, grazie allasiglata dalla leader italiana nei pagamenti con laper le stagioni 2024/2025 e 2025/2026.BANCOMAT saràdel, dellae dellaL’azienda unisce in questo modo il proprio ruolo di riferimento quotidiano per gli italiani a una delle più grandi passioni nazionali: il calcio. Questa collaborazione rappresentaintrapreso da BANCOMAT, che punta ad innovare e consolidare la propria presenza nel settore dei pagamenti digitali.A partire da oggidella Lega Serie A, con un’ampiadurante le partite, canali digitali ededicate ai tifosi, offrendopensati per valorizzare ogni momento di condivisione."Aggiungiamo con soddisfazione ai nostri partner un marchio prestigioso come Bancomat, che a partire da questo mese sarà Official Partner delle competizioni di Lega Serie A - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A,-. Da quando abbiamo iniziato il percorso diil numero dei nostri partner è più che raddoppiato, perché abbiamo saputo costruirecreando ulteriori opportunità di coinvolgimento per i tifosi, per i Club e per i partner stessi attraverso progetti specifici per le loro identità. Affiancheremo Bancomat nel suonon solo avviando iniziative per i tifosi attraverso le nostre piattaforme digitali, ma anche dedicando loro momenti decisivi delle nostre partite, comeBancomat fa ogni giorno con milioni di persone attraverso servizi affidabili e puntuali"."Siamo orgogliosi di affiancare la Lega Serie A per le prossime due stagioni come Official Partner – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Bancomat –. Questa partnership esclusiva è un’occasione percome passione, innovazione e italianità. Dopo il recente lancio del nostro nuovo brand, il calcio ci permette didirettamente con milioni di italiani, accompagnandoli nei momenti diche solo questo sport può creare. In Italia, ilcalcio è molto più di uno sport: è una passione che unisce e ispira ogni giorno. Allo stesso modo, BANCOMAT è parte integrante della quotidianità degli italiani: rendendo ogni momento di pagamento semplice, sicuro e immediato permettiamo alle persone di risparmiare tempo da dedicare a ciò che più conta per loro. Come la passione per il calcio.”