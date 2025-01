Direttiva UE tirocini, AIGA: "necessaria una normativa ad hoc per le professioni"

(Teleborsa) - "Riteniamo che applicare sic et simpliciter alle libere professioni la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2024/0068 del 20.3.2024, relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto dellee alla("direttiva sui tirocini"), non sia la strada più opportuna per prevedere le necessarie tutele anche per i tirocini professionali". E' quanto scrive, presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati () nelle osservazioni alla proposta di direttiva elaborate dalla giunta nazionale AIGA presentate all’onorevole Zingaretti, relatore sugli stage per la Commissione Cultura al Parlamento europeo.Per Foglieni, l'esigenza di tutela "può essere soddisfatta prevedendo una: in primo luogo mediante l’elaborazione di proposta di direttiva calibrata sul mondo delle; in secondo luogo, o in alternativa, inserendo nella Direttiva uno specifico e dettagliato articolato normativo che tenga conto delle".Il Presidente dell'AIGA evidenzia come, al fine di riconoscere la giusta e dovuta dignità al tirocinio professionale, "sarebbe opportunoper tirocini delle professioni ordinistiche mediante i diversi fondi europei, ad esempio ile del, da erogarsi attraverso le regioni"."A ciò si aggiunga, per quanto riguarda il tirocinio professionale, la necessità didegli aspiranti avvocati, consentendo loro di svolgere, con un, periodi di formazione presso studi professionali di altri Stati membri, unpotenziato rispetto a quello di sei mesi già oggi parzialmente previsto. Infine, sarebbe opportuno promuovere lain cui formare professionisti qualificati sul funzionamento delle istituzioni europee".