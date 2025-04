Separazione delle carriere: a Cagliari il convegno dei Giovani Avvocati

(Teleborsa) - L'organizza a Cagliari il Consiglio Direttivo Nazionale, in programma venerdì 11 e sabato 12 aprile 2025. L'evento, che si terrà presso il Caesar's Hotel. Ssarà un momento di confronto e discussione dedicato alla separazione delle carriere, dal titolo "Separare per unire. Tra giusto processo, autonomia e indipendenza della magistratura". Previstala partecipazione di 300 avvocati da tutta Italia. La giornata di venerdì 11 aprile si aprirà alle ore 15:30 con i saluti istituzionali, seguiti da una tavola rotonda alla quale gli onorevoli Pietro Pittalis, Jacopo Morrone, Valentina D'Orso e Francesca Ghirra. Sabato 12 aprile, i lavori del Consiglio Direttivo Nazionale continueranno presso la stessa sede."Per i Giovani Avvocati, il CDN di Cagliari – afferma– rappresenta un'occasione fondamentale per promuovere un dibattito costruttivo sull'importanza della separazione dei poteri. L'obiettivo, secondo AIGA, deve essere quello di garantire la pienezza del contraddittorio e l'equidistanza tra accusa e difesa, nonché la concreta terzietà del giudice. Principi che costituiscono la vera essenza della giurisdizione"."Per la nostra sezione – afferma– è un grande onore e un vero piacere ospitare questo importante evento nella città di Cagliari. Sarà l'occasione sia per assistere ad un confronto di alto livello su un tema di grande attualità e di estremo rilievo per l'assetto costituzionale del Paese, sia per far scoprire le bellezze del capoluogo sardo ai tanti colleghi che visiteranno la città nel fine settimana. Ci attendiamo una grande partecipazione".