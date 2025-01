Iren, I.Blu premiata tra le aziende più innovative del Nord Est

Gruppo Iren

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri 30 gennaio 2025,, società del, è stata premiata qualedel, in occasione dell’del Consorzio iNEST, che si è tenuto nella prestigiosa cornice di Palazzo del Bo dell’Università degli Studi di Padova. Il premio, ritirato da, Amministratore Delegato, è stato attribuito alla società sulla base di uno studio condotto dal Consorzio, che riunisce nove tra Atenei e Istituti di ricerca del Trivento, mirato a individuare e valorizzare le eccellenze del tessuto produttivo del Nord Est che si distinguono per innovazione e sperimentazione tecnologica.Emblema dell'approccio innovativo di I.Blu è Bluair, ilche trasforma i rifiuti plastici non riciclabili in una risorsa preziosa per settori industriali cruciali come la siderurgia. Questo tecnopolimero rappresenta una svolta significativa nell'ambito della gestione dei rifiuti e della decarbonizzazione dell'industria, riducendo l'impatto ambientale e contribuendo a un'economia più circolare, sostenibile e indipendente dalle importazioni di materie prime dall'estero.Ledelledi I.Blu non si limitano all'acciaio green, ma vengono utilizzate anche all’interno di alcuni asfalti: grazie alla collaborazione con Mapei è stata sviluppata una soluzione innovativa che permette di aumentare la resistenza del manto stradale alle escursioni termiche e ai raggi ultravioletti, migliorando la durata delle superfici stradali e riducendo i costi di manutenzione. In questo settore, I.Blu ha raggiunto un'importante vetrina internazionale grazie all'intervento realizzato sull'Autodromo di Monza in occasione del Gran Premio di Formula 1 del 2024, dove è stato utilizzato per la nuova pavimentazione della pista, garantendo una maggiore resistenza alle elevate sollecitazioni e condizioni estreme a cui sono sottoposti i circuiti di gara."Questo riconoscimento rappresenta per il Gruppo IREN un motivo di orgoglio – ha dichiarato–. La nostra declinazione del concetto di innovazione risponde a una soluzione che non si limita ad apportare un progresso nella tecnica, ma che contribuisce anche ad affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo, una su tutte la decarbonizzazione. Oggi più che mai, la necessità di ridurre le emissioni di CO2 è al centro delle politiche ambientali globali: innovazioni come Bluair consentono di sostituire il carbone con un materiale derivato dal recupero di plastiche non riciclabili, promuovendo così la sostenibilità senza compromettere le performance tecniche e migliorando quelle economiche".