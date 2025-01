Pensioni 2025, rese note le rivalutazioni INPS

(Teleborsa) -ha completato le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali per il 2025. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. Lo comunica lo stesso Istituto spiegando che a partire dalpensioni saranno rivalutate secondo un indice di variazione definitivo del. È importante notare - si legge nella nota - che per il 2024 non è previsto alcun conguaglio a titolo di rivalutazione. Il trattamento minimo per le pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi sarà di 603,40 euro mensili.o inferiore al trattamento minimo è previsto un incremento del, garantendo un supporto maggiore a chi ha redditi più bassi.Per il 2025,ma sarà comunque attribuita fino a un certo limite.Le prestazioni assistenziali, come le pensioni sociali e gli assegni sociali,Per quanto riguarda, invece, la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (secondo la legge 5 marzo 1990 n.45) il pagamento del relativo onere può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di