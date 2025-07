Bonus nuovi nati, INPS: esteso a 120 giorni il termine per la presentazione delle domande

(Teleborsa) - L’ha comunicato per il termine per l'invio della domanda per il "Bonus nuovi nati", il contributo economico una tantum di 1.000 euro introdotto dall'ultima Legge di Bilancio, è stato esteso da 60 a 120 giorni a decorrere dalla data dell’evento che dà diritto al beneficio, ossia la nascita del minore o il suo ingresso in famiglia tramite adozione o affidamento. "Un’estensione significativa pensata per semplificare l’accesso al beneficio e andare incontro alle esigenze organizzative dei neogenitori", ha sottolineato l'Istituto in una nota.Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2025 e il 24 maggio 2025, e non ha potuto presentare la domanda entro i precedenti termini, è prevista un’apposita: in tali casi sarà possibile presentare la domanda fino al 22 settembre 2025, anche se siano già trascorsi i precedenti 60 giorni.Restano invariati ie leCon l’occasione, l’INPS ha fatto sapere che, per quel che riguarda le istanzeinoltrate nell’anno in corso, lerisultano pari a circa l’, mentre la percentuale di quelle respinte si attesta allo 0,67%." Un dato che attesta la capacità dell’Istituto di tradurre con efficacia e concretezza le politiche di supporto alla genitorialità in misure realmente accessibili alle famiglie", ha concluso l'Inps.