S&P Global Ratings, view stabile per il settore riassicurativo globale nel 2025

(Teleborsa) -ha una view stabile sulche riflette le aspettative dell’agenzia di rating sull'andamento del credito nei prossimi 12 mesi, incluse la distribuzione degli outlook sui rating e i rischi settoriali esistenti ed emergenti. Nel suo rapporto l'agenzia di rating sottolinea che prezzi favorevoli nella riassicurazione, cambiamenti strutturali e un incremento dei rendimenti da investimento hanno permesso ai riassicuratori di coprire ilnel 2023 per la prima volta dal 2019, con aspettative di una performance simile nel 2024-2025.potrebbero però ridursi rispetto ai livelli massimi, a causa della pressione al ribasso sulle tariffe riassicurative nelle linee property e dello sviluppo sfavorevole delle riserve sinistri in alcune linee casualty negli Stati Uniti, ha sottolineato S&P Global Ratings.Le perdite assicurate globali derivanti danel 2024 hanno raggiunto i, superando i 100 miliardi per il quinto anno consecutivo. A causa dell’ampia portata degli incendi di, le stime di settore sulle perdite assicurate variano tra i 20 e i 40 miliardi di dollari, con alcune valutazioni che arrivano fino a 50 miliardi."I riassicuratori assorbiranno inevitabilmente una quota significativa di questi, che si prevede proverranno principalmente dalle linee personali piuttosto che da quelle commerciali", ha spiegato l'agenzia di rating.S&P ritiene infine che iabbiano iniziato l’anno con una solidae che registreranno risultati positivi nel 2025, nonostante le perdite iniziali legate agli incendi in California. Tali perdite verranno assorbite all'interno degli utili annuali del settore, riducendo tuttavia il budget disponibile per eventi catastrofali nel resto del 2025