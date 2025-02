IWB, CFO SIM incrementa target price e conferma Buy

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato il(aper azione da 36,5 euro, upside potenziale del 61%) e confermato la(a) sul titolo(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del 2024.Gli analisti scrivono che i risultati preliminari del 2024 mostrano l': fatturato di oltre 400 milioni di euro, un EBITDA rettificato record di 50 milioni di euro, +70 marchi di proprietà, circa 160 milioni di bottiglie vendute in oltre 90 paesi in 5 continenti. In particolare, IWB si è concentrata su 1) aumentare la quota di portafoglio dei Top Brand del gruppo, 2) semplificare la struttura del gruppo e 3) migliorare il processo di approvvigionamento.IWB ha annunciato i risultati preliminari del 2024 caratterizzati da un EBITDA rettificato record di 50 milioni di euro, corrispondente a un margine del 12,5%, abbinato a una conversione EBITDA/FCF che è stata ancora una volta tra il 50% e il 55%. Il fatturato è leggermente diminuito a causa deldopo un biennio di forte inflazione, nonché di unper il consumo di vino.In seguito alla pubblicazione dei risultati, il broker hatenendo conto di: 1) un fatturato leggermente inferiore, 2) una redditività migliore del previsto e 3) il pagamento del dividendo straordinario di 0,50 euro per azione a febbraio 2025. Il risultato combinato è una diminuzione media del 4,1% delle vendite nel 2024-26 abbinata a un aumento medio del 2,0% e del 3,0% rispettivamente dell'EBITDA rettificato e dell'utile netto rettificato nello stesso periodo.