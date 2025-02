Piovan, Kepler Cheuvreux lima target price e conferma Hold

Piovan

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato a "" lasul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, abbassando ilper azione dai precedenti 14,5 euro.Gli analisti fanno notare che l'su Piovan non è ancora partita. Il via libera al golden power e all'antitrust (condizioni sospensive), inizialmente previsto per il 15 ottobre 2024, ha. Il via libera al golden power italiano è stato ottenuto il 24 dicembre e l'ultima autorizzazione, da parte dell'autorità austriaca, è stata ottenuta il 10 gennaio 2025. Il 28 gennaio è stato finalizzato il trasferimento di una quota di controllo del 64,82% da Pentafin e 7-Industries ad Automation Systems (67,82% dei diritti di voto).Il prossimo passo è la: il 3 febbraio la CONSOB ha notificato la sospensione del termine per il periodo di revisione (per non più di 15 giorni), cosa abbastanza consueta e vista per altre offerte pubbliche di acquisto. L'aspettativa è che il titolo sia ancora quotato entro il 20 marzo, quando saranno resi noti i risultati del 2024.Kepler si attende che un andamento più moderato visto con la pubblicazione dei 9M 2024 continui nel Q4. Harispettivamente del -5,7/-11,3%. FY 2025/26: il taglio è più limitato, nell'intervallo -0,9/-3,0% su EBITDA, -2,5/- 2,9% su EPS. Ha tagliato il TP e lo ha allineato al prezzo dell'offerta.